Ветеринар Галкин назвал преимущества дворовых котят над чистокровными

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Ветеринар Богдан Галкин пояснил, в чем заключается основное преимущество дворовых котят над чистокровными. По словам специалиста, детеныши уличных животных меньше подвержены генетическим заболеваниям, поскольку появились на свет естественным путем, а не в результате намеренного скрещивания.

Галкин отметил, что «породистые» качества животных на деле являются мутациями, которые в свою очередь повышают риск развития наследственных проблем со здоровьем.

— Все породные качества закреплены искусственно, это мутации по сути. Из-за них кошки приобрели множество генетических заболеваний. Беспородные ничуть не хуже. Возможно, не такие симпатичные, но если вы не разводите породу и не ходите на выставки, а в первую очередь выбираете друга, то взять котенка с улицы или из приюта — отличная идея, — добавил Галкин.

Ветеринар подчеркнул, что уличные кошки требуют меньше ухода, потому как они более приспособлены к реальной жизни: такие питомцы реже страдают от отитов и проблем с суставами, передает портал news.ru.

Маленькому московскому приюту для животных нужна помощь. На сегодняшний день в нем живут более двадцати бездомных кошек, каждая из которых мечтает найти своего хозяина. «Вечерняя Москва» рассказывает о маленьком, но смелом приюте и его мурчащих обитателях, которые ищут дом.