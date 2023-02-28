Роструд напомнил о выходном дне 8 марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Среда, 8 марта, будет нерабочим днем, а накануне рабочий день сократится на час. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в Роструде.

— В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 7 марта является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на час, передает РИА Новости.

Флорист Ольга Селиванова рассказала, как изменятся цены на цветы перед 8 марта. По ее словам стоимость вырастет на 70-80 процентов относительно обычных дней. Она отметила, что цены на цветы растут из-за санкционных ограничений.

До этого власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных. Так, жители столицы в этом году будут отдыхать: 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). При этом дополнительными выходными назначены 24 февраля и 8 мая, так как 1 и 8 января выпадают на выходной день.