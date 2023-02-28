Депутат Маликов пояснил, какие семена удалось успешно импортозаместить

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В РФ работают над импортозамещением семян, по ряду культур отечественные семена готовы почти полностью покрыть общероссийскую потребность. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

Он отметил, что с 2016 года доля используемых в России семян отечественной селекции стабильно держится в районе 60-65 процентов. В настоящее время ведется работа над достижением показателя в 75 процентов.

По его словам, сейчас стараются заместить те культуры, которые больше всего зависят от импорта. В настоящее время есть проблемы с сахарной свеклой, картофелем, кукурузой, подсолнечником.

Успешно решен вопрос с кормовой свеклой, пшеницей.

Эксперт подчеркнул, что потенциал у отечественных селекции и семеноводства огромный, передает РИАМО.

Ранее эксперты сообщили, что после первых санкций Запада из отраслей экономики лучше всего себя показало сельское хозяйство России: производство зерна, свинины, кукурузы, птицы, овощей не просто выросло, а стало существенной статьей экспорта страны, передает ФАН.

Из-за проблем с логистикой и ценами на перевозки, а также конкуренции с другими государствами Россия испытывает проблемы с поставками пшеницы за границу. Однако эти трудности должны быть решены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук Леонид Холод.