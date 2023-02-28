Москвичам предложили выбрать тему для апрельской выставки редких книг

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В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, где участникам предлагают выбрать тему выставки редких книг. В рамках проекта «Экспресс-библиотека» в ГБУ «Мосстройинформ» горожанам регулярно демонстрируют уникальные издания по архитектуре. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По словам главы Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, коллекция ГБУ «Мосстройинформ» насчитывает свыше 50 тысяч единиц печатных книг, включая редкие рукописные издания. Жители столицы смогут ознакомиться с множеством трудов по градостроительству и архитектуре из Библиотеки архитекторов и урбанистов.

Сделать выбор можно будет на основе нескольких вариантов. К примеру, в экспозицию «Дизайн и цвет в повседневности» войдут книги об использовании цветов при проектировании городского пространства и особенностях колористики. Труды об орнаменте в архитектуре, который применялся в строительстве со времен древнейших цивилизаций, находятся в разделе «Орнамент: архитектура и декоративно-прикладное искусство».

Сама выставка, тему для которой выберут в ходе голосования, пройдет в апреле, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении викторины «2022 год с «Активным гражданином» — участие в ней приняли свыше 176 тысяч пользователей. В рамках викторины москвичи ответили на 12 вопросов, связанных с яркими событиями из жизни проекта в 2022 году.