Иммунолог Болибок рассказал о разработке вакцины от аллергии на кошек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом вела разработку вакцины от аллергии на кошек. На сегодняшний день препарат успешно прошел необходимые доклинические исследования и уже находится на стадии клинических испытаний. Однако по мнению врача-иммунолога Владимира Болибока результаты подобной работы могут быть непредсказуемыми.

— В новой разработке Сеченского университета речь идет о комбинированных аллергенах, которые еще пока не применялись. Здесь даже сама по себе молекула новая. Поэтому те трудности, с которыми ученые могут столкнуться, непредсказуемы, — заявил эксперт.

Он также добавил, что у кошек около семи белков, вызывающих аллергическую реакцию у человека. Самым сильным аллергеном является кошачий эпителий, поэтому, вероятно, именно его взяли за основу для новой вакцины.

Специалист считает, что побочные эффекты от препарата будут выясняться в ходе клинических испытаний. Сперва его испытывают на добровольцах, не имеющих заболеваний, после чего уже перейдут на испытания с людьми, которые страдают от аллергии на кошек, передает слова Болибока портал «360».

В свою очередь врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как чаще всего проявляется аллергия на шерстяные вещи.