Назван топ самых дешевых автомобилей в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятерку самых дешевых автомобилей России вошли модели российских производителей – «АвтоВАЗ» и «УАЗ». Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

— Лидером по этому показателю оказалась Lada Granta с рекомендованной розничной ценой (РРЦ) в 678 тысяч 300 рублей и дилерской стоимостью минимум 710 тысяч рублей (разница 71 тысяча рублей), — говорится в сообщении.

Вторым в списке расположился внедорожник Lada Niva Legend с рекомендованным прайсом 800 тысяч 900 рублей и реальным в 840 тысяч рублей (+39 тысяч 100 рублей). В топ-3 вошел УАЗ «Хантер» с РРЦ в 1 миллион 390 тысяч рублей и дилерской ценой в 1 миллион 600 тысяч рублей (разница 210 тысяч рублей). С четвертого по седьмое места заняли «УАЗ Патриот» на механике, «УАЗ Патриот» на автомате, Volkswagen Polo и Kia Picanto. Замыкает топ первая модель «Москвича» — кроссовер с индексом «3», сообщает Autonews.ru.

Эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков дал совет по покупке электромобилей. По его словам, при покупке электромобиля россиянам стоит обращать внимание на модели с увеличенным запасом хода, произведенные в России, а не ввезенные в страну по параллельному импорту.

Дилерские центры в Москве готовятся к продажам электрической версии «Москвича-3». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент