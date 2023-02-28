Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Назван топ самых дешевых автомобилей в России

Араз Салехов
Общество
Назван топ самых дешевых автомобилей в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятерку самых дешевых автомобилей России вошли модели российских производителей – «АвтоВАЗ» и «УАЗ». Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

— Лидером по этому показателю оказалась Lada Granta с рекомендованной розничной ценой (РРЦ) в 678 тысяч 300 рублей и дилерской стоимостью минимум 710 тысяч рублей (разница 71 тысяча рублей), — говорится в сообщении.

Вторым в списке расположился внедорожник Lada Niva Legend с рекомендованным прайсом 800 тысяч 900 рублей и реальным в 840 тысяч рублей (+39 тысяч 100 рублей). В топ-3 вошел УАЗ «Хантер» с РРЦ в 1 миллион 390 тысяч рублей и дилерской ценой в 1 миллион 600 тысяч рублей (разница 210 тысяч рублей). С четвертого по седьмое места заняли «УАЗ Патриот» на механике, «УАЗ Патриот» на автомате, Volkswagen Polo и Kia Picanto. Замыкает топ первая модель «Москвича» — кроссовер с индексом «3», сообщает Autonews.ru.

Эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков дал совет по покупке электромобилей. По его словам, при покупке электромобиля россиянам стоит обращать внимание на модели с увеличенным запасом хода, произведенные в России, а не ввезенные в страну по параллельному импорту.

Дилерские центры в Москве готовятся к продажам электрической версии «Москвича-3». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент

Автомобили Россия Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте