На платформе «Город идей» открылся новый проект «Питомцы в Москве»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Платформа «Город идей» начала принимать предложения по развитию инфраструктуры для питомцев. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На первом этапе жители Москвы предложат идеи по трем направлениям: организации мероприятий для владельцев животных, комфортного пользования площадкой и развития площадок для собак. В рамках обсуждений горожане поделятся опытом содержания собак, обсудят вопросы обучения осознанному отношению к питомцам и расскажут о прогулках с животными на территориях города.

Принять участие в проекте «Питомцы в Москве» можно до 6 марта. Эксперты выберут лучшие инициативы, а пользователи оценят их в рамках голосования, которое пройдет 5 и 6 марта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также жителей столицы пригласили на традиционную «Кошачью неделю» в Московский зоопарк. Мероприятие начнется 1 марта и завершится специальной программой, которая пройдет в воскресенье, 5 марта. Бесплатно попасть на нее смогут победители квеста, который будет проводиться до 4 марта в зоопарке.