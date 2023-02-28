В Госдуме примут закон о статусе апартаментов до конца 2023 года

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Закон о статусе апартаментов собираются принять в России до конца этого года. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил депутат Госдумы Владимир Ресин.

— В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью. Это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости, и только, — отметил он.

По его словам, апартаменты чаще всего не проходят по условиям жилищного строительства. В частности, они не имеют всей необходимой коммунальной и социальной инфраструктуры. На текущий момент апартаменты относятся к статусу нежилых помещений, сообщает Интерфакс.

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Константин Каменев назвал районы Москвы с самыми дорогими арендными квартирами — в частности, Арбат, Пресненский и Хамовники.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.