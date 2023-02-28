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Мужчина организовал склад оружия в квартире на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина организовал склад оружия в квартире на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Житель столицы хранил дома обрез, патроны и порох. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 28 февраля.

По данным ведомства, 52-летнего злоумышленника полицейские задержали на Дубнинской улице в результате оперативно-разыскных мероприятий. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили обрез, две банки и коробку с порохом, а также 97 патронов.

Экспертиза показала, что обрез сделан самостоятельно из ружья модели «ТОЗ-Б», а порох и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Мужчина организовал склад оружия в квартире на севере Москвы Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой склад оружия и боеприпасов обнаружили сотрудники полиции, прибывшие задерживать буйного молодого человека на западе столицы. Злоумышленник избил своего 92-летнего деда и угрожал взорвать всех жителей квартиры.

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