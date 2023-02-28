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Скончался сценарист фильма «Белые росы» Алексей Дударев

Араз Салехов
Общество
Скончался сценарист фильма «Белые росы» Алексей Дударев
Фото: domdruku.by

Белорусский сценарист и драматург Алексей Дударев скончался в возрасте 72 лет. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Белоруссии.

— 27 февраля на 73-м году ушел из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых «Белых рос» и «Рядовых» Алексей Ануфриевич Дударев, — говорится в сообщении.

Драматург внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского национального театрального искусства, пишет Telegram-канал Минкульта республики.

Алексей Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. С 1992 года он руководил Белорусским союзом театральных деятелей.

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