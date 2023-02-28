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Советник главы ДНР Гагин: В районе Артемовска заметили танки Leopard

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Советник главы ДНР Гагин: В районе Артемовска заметили танки Leopard
Фото: shutterstock

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что поставленные Вооруженным силам Украины танки Leopard замечены в районе города Артемовск. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия» во вторник, 28 февраля.

— Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись «Леопарды». Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит, — отметил Гагин.

Он также добавил, что из-за текущих погодных условий движение таких тяжелых машин, как «Леопард» будет сильно затруднено.

В этот же день французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари в публикации для издания Le Figaro отметил, что поставки западных танков не помогут украинской армии. По его словам, военная история прошлого столетия показывает, что такая боевая техника дает преимущество только при внезапном появлении на поле боя.

В свою очередь посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации.

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