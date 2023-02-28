Москвичам рассказали об организации работы Центра поддержки участников СВО и их семей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в минувший понедельник, 27 февраля, приняли участие в открытии Единого центра поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала подробности о работе объекта.

— Для рассмотрения индивидуальных случаев в Центре создана междисциплинарная комиссия по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизе технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, — говорится в сообщении.

Открытие подобного центра сыграет свою роль в формировании здорового психического состояния участников спецоперации, поскольку в нем будет создан клуб для общения и социализации, куда можно прийти для хорошего времяпрепровождения.

Также центр окажет комплексную помощь и поддержку участникам СВО и их семьям. Она включает в себя предоставление необходимой справочной информации о работе городских сервисов и действующих мерах социальной поддержки, оформление социальных пособий и льгот, психологическую поддержку и психотерапевтические услуги, юридическую помощь и многое другое.

Во время открытия Центра поддержки участников СВО глава города призвал привлечь к работе общественные организации, чтобы семьи военнослужащих не чувствовали себя одинокими. Голикова в свою очередь добавила, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывается проект государственного фонда поддержки ветеранов СВО.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» собрала информацию о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и льготах.