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Фото упавшего в Подмосковье беспилотника появилось в Сети

Евгений Жуков
Происшествия
Фото упавшего в Подмосковье беспилотника появилось в Сети
Фото: shutterstock

В Сети появилось фото беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предположительно, упавшего вблизи Коломны.

На снимке виден поврежденный массивный беспилотник.

Инцидент уже прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который подтвердил падение БПЛА около города. По его словам, это произошло вблизи деревни Губастово. Глава региона также предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры, однако он не пострадал.

Жертв и разрушений в результате случившегося нет, отметил чиновник. Профильные ведомства и другие компетентные органы уже приступили к проверке ситуации. Воробьев подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.

Подмосковье Происшествия Коломна Андрей Воробьев Беспилотники
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