«Яндекс Музыка» восстановила работу после сбоя

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Работа сервиса «Яндекс Музыка» была восстановлена после сбоя. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе сервиса.

— У ряда пользователей возникали трудности с доступом к «Яндекс Музыке». На текущий момент сервис работает в штатном режиме, — цитирует текст сообщения ТАСС.

28 февраля некоторые российские пользователи пожаловались на сбои в работе упомянутого сервиса. Некорректная работа также наблюдалась в работе умного дома «Яндекса».

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно представленным данным, неполадка случилась в нескольких российских регионах практически в одно время. Наибольшее количество отчетов об ошибках поступало из столичного региона, а также Санкт-Петербурга, Самары и Казани.

В январе некоторые пользователи рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировались в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.