Путин поручил ФСБ усилить работу на границе с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ усилить работу на российско-украинской границе. Об этом глава государства заявил в процессе заседания коллегии ФСБ во вторник, 28 февраля.

По словам Путина, на сегодняшний день в данном регионе развернута группировка, состоящая из подразделений пограничных органов, авиации ФСБ, а также Вооруженных сил России и Росгвардии.

— Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что западные страны никогда не брезговали прибегать к использованию в своих интересах экстремистов. В связи с этим президент поручил на постоянной основе держать под наблюдением объекты критически важной инфраструктуры, а также места массового пребывания людей и предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин в рамках своего выступления заявил, что руководство ФСБ должно сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников ФСБ.