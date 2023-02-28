Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин поручил ФСБ усилить работу на границе с Украиной

Евгений Жуков
Общество
Путин поручил ФСБ усилить работу на границе с Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ усилить работу на российско-украинской границе. Об этом глава государства заявил в процессе заседания коллегии ФСБ во вторник, 28 февраля.

По словам Путина, на сегодняшний день в данном регионе развернута группировка, состоящая из подразделений пограничных органов, авиации ФСБ, а также Вооруженных сил России и Росгвардии.

— Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что западные страны никогда не брезговали прибегать к использованию в своих интересах экстремистов. В связи с этим президент поручил на постоянной основе держать под наблюдением объекты критически важной инфраструктуры, а также места массового пребывания людей и предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин в рамках своего выступления заявил, что руководство ФСБ должно сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников ФСБ.

ФСБ Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте