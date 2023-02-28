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Москвичей предупредили об усилении ветра во второй половине 28 февраля

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили об усилении ветра во второй половине 28 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После 16:00 в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Горожан призвали одеваться теплее. Также им не рекомендуется прятаться от непогоды под деревьями и парковать автомобили рядом с ними, уточняет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Период предупреждения продлится до вечера 28 февраля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал москвичам не ждать скорого приближения весны. По его словам, в этом году март будет холоднее, чем обычно.

Аналогичную точку зрения высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что снежный покров в городе исчезнет не раньше первой декады апреля, а в лесной местности он может пролежать до середины второго месяца весны.

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