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Эксперт Федутинов: Упавший в Подмосковье беспилотник мог быть украинским дроном-камикадзе

Евгений Белоусов
Происшествия
Эксперт Федутинов: Упавший в Подмосковье беспилотник мог быть украинским дроном-камикадзе
Фото: shutterstock

Упавший в подмосковной Коломне беспилотник мог быть дроном-камикадзе украинского производства. Такое мнение во вторник, 28 февраля, высказал эксперт в беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его мнению, беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, который был произведен на Украине. Такой аппарат производится концерном «Укроборонпром».

Обычно он именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в этой ситуации речь идет скорее о камикадзе, передает слова Федутинова РИА Новости.

По данным Минэнерго региона, газораспределительные сети в Коломне продолжают работать в штатном режиме после падения беспилотника.

Инцидент прокомментировал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор предположил, что его целью был объект гражданской инфраструктуры, однако он не пострадал.

Жертв и разрушений в результате случившегося нет. Профильные ведомства в настоящее время приступили к проверке ситуации. Воробьев также подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.

Подмосковье Коломна Беспилотники
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