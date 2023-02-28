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Продавец подмосковного строительного магазина поджег себя, чтобы прогнать пьяного знакомого

Степан Жирнов
Происшествия
Продавец подмосковного строительного магазина поджег себя, чтобы прогнать пьяного знакомого
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Подмосковье продавец строительного магазина погиб в попытках прогнать из торгового зала пьяного экс-сотрудника. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

Трагический случай произошел в Химках. В местный строительный магазин под конец смены пришел бывший сотрудник в состоянии алкогольного опьянения и стал мешать бывшим коллегам. Действующий работник, знакомый дебошира, попросил его покинуть помещение. Когда тот отказался, 28-летний переговорщик поставил ультиматум: либо бывший сотрудник покинет магазин, либо продавец подожжет себя.

Пьяный гость не поверил знакомому и остался. Тогда молодой человек выполнил свою угрозу. Другой сотрудник попытался потушить коллегу. Но не вышло. Как сообщил Mash, пострадавший был госпитализирован с ожогом 80 процентов тела. Мужчина скончался в медицинском учреждении. А его коллега получил отравление угарным газом.

Другой случай со смертью человека от ожогов произошел в Свердловской области. Пьяный начальник облил своего сотрудника бензином и поджог. От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленника задержали.

Подмосковье Химки Московская область Смерть Пострадавшие
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