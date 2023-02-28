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Ряд автобусных остановок на Инженерной улице временно перенесут в марте

Евгений Белоусов
Город
Ряд автобусных остановок на Инженерной улице временно перенесут в марте
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Инженерная улица Карта всех событий

Остановки на Инженерной улице для автобусов 278, 353, 571, 637 и 803 временно перенесут с 1 марта. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, остановка «МЦД Бескудниково» в сторону Алтуфьевского шоссе переносится на временную объездную дорогу у дома 15 по Инженерной улице. Остановка «Улица Бегичева» в сторону МЦД Бескудниково, в свою очередь, переносится на 80 метров в сторону Алтуфьевского шоссе. Она разместится у дома 18 по Инженерной улице.

Ряд автобусных остановок на Инженерной улице временно перенесут в марте Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Временный перенос остановок связан со строительством путепровода через Савеловское направление, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, в преддверии открытия новых станций Большой кольцевой линии метро в столице улучшат 12 маршрутов наземного городского транспорта. Для удобства горожан специалисты скорректировали график движения автобусов и электробусов, обновили флаги с информацией о маршрутах на остановках и так далее.

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