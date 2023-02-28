Пентагон: США не видят смысла в обучении украинских пилотов использованию F-16

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Правительство США не видит смысла начинать обучать украинских пилотов использовать истребители F-16. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По его словам, обучение пилотов еще не началось. Полноценная подготовка займет 18 месяцев, из-за чего возникают вопросы о целесообразности.

— И, поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины — равно как наши союзники и партнеры — на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит, — цитирует Кола РИА Новости.

Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч высказался по поводу военной помощи Украине. По его словам, в Пентагоне опасаются, что западные поставки используются не по назначению, о чем им периодически сообщают.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что в истории с поставками Украине истребителей F-16 США предпочитают не напрягаться и вообще не поставлять свое вооружение. Вместо этого, по его словам, Вашингтон заставляет делать это Европу.