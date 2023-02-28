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В США предсказали бегство Зеленского в Майами после остановки помощи Вашингтона

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США предсказали бегство Зеленского в Майами после остановки помощи Вашингтона
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины сбежит в пригород американского Майами после прекращения поставок оружия со стороны правительства США. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами, — заявил Макгрегор в интервью на YouTube.

22 февраля Макгрегор предположил, что в конфликте на Украине могут появиться новые участники. По мнению полковника, ими могут стать Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина сможет продержаться максимум до лета этого года. Окончательную капитуляцию украинских войск бывший военный ожидает в октябре.

Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев, в Белом доме понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией. Причем, по словам эксперта, в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.

Украина Владимир Зеленский США
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