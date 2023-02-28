Замглавы Пентагона допустил, что конфликт на Украине продлится еще три года

Фото: Минобороны РФ

Конфликт на Украине может продолжаться еще три года, Вашингтон не может дать точный прогноз на дальнейшие события. Такое мнение во вторник, 28 февраля, высказал заместитель министра обороны США Колин Кол.

— Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года, — предположил он.

По словам замминистра, Вашингтон надеется, что даже при таких перспективах конгресс все же одобрит продолжение предоставления военной помощи Украине, передает РИА Новости.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский направит американскому правительству список необходимого вооружения. Как утверждается, Киев рассчитывает получить истребители F-16 «для ускорения окончания конфликта».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что в истории с поставками Украине истребителей F-16 США предпочитают не напрягаться и вообще не поставлять свое вооружение. Вместо этого, по его словам, Вашингтон заставит предпринять подобный шаг Европу.