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Лавров: Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Лавров: Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия готова организовать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч, — заявил он.

По словам министра, Азербайджан готов к такому решению. В то же время Армения заявила, что не возражает, однако окончательного согласия пока не дает, передает RT.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Россия является ключевым партнером в сфере безопасности для республики. В процессе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он обратил внимание, что на сегодняшний день существует проблема Лачинского коридора.

В начале февраля Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В процессе диалога премьер подчеркнул важность осуществления Москвой необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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