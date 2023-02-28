«Вы хотите умереть?»: американский разведчик предрек конец света из-за развала России

Фото: Минобороны РФ

Попытки развалить Россию могут привести к концу света. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

— За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит, желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? — заявил Риттер.

Также экс-офицер заявил, что Украина сможет продержаться максимум до лета этого года. Окончательную капитуляцию украинских войск бывший военный ожидает в октябре.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что в конфликте на Украине могут появиться новые участники. По мнению полковника, ими могут стать Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Позднее он предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому бегство в Майами в случае прекращения поставок оружия.

Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев, в Белом доме понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией. Причем, по словам эксперта, в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.