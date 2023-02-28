СК расследует обстоятельства попыток Киева применить БПЛА для атаки объектов в РФ

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства предпринятых ВСУ попыток применения БПЛА для атаки объектов в Московской области, Адыгее и Краснодарском крае. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

— Председатель СК РФ поручил установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения БПЛА для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея, — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте обнаружения фрагментов беспилотников работают следователи-криминалисты СК.

28 февраля рядом с компрессорной станцией в Московской области упал беспилотник. БПЛА, упавший около газораспределительной станции возле деревни Губастово в Коломенском округе, оказался иностранным. Об этом 28 февраля сообщили представители правоохранительных органов.

В пресс-службе Минэнерго Подмосковья рассказали, что газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения упомянутого беспилотника.

Падение БПЛА прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он предположил, что его целью был объект гражданской инфраструктуры, который не пострадал. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет. Глава региона подчеркнул, что безопасности жителей ничего не угрожает.