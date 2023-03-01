Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой

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Православная церковь 4 марта отмечает Архипов день, а также чтит память апостолов Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Женщинам в этот день полагалось проводить много времени на кухне: чем больше они приготовят еды, тем богаче будет дом.

4 марта запрещается носить грязную одежду, рассказывать о своих успехах и одалживать пустую посуду. Предки не оставляли в доме два веника — это приводило к слезам и финансовым проблемам. Также не разрешается класть на стол шапку, иначе можно столкнуться с нищетой.

Приметы погоды:

Клубни картошки начали прорастать — весна будет ранней.

Бледная Луна обещает сильный снегопад, а мерцающие звезды — к холоду.

Именины отмечают Федор, Архип, Богдан, Федот, Евгений, Никита, Макар, Максим.