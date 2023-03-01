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В Белоруссии задержали 200 подростков из ЧВК «Рёдан»

Юлия Курганова
В мире
В Белоруссии задержали 200 подростков из ЧВК «Рёдан»
Фото: Pixabay

Милиционеры задержали в Гомеле 200 подростков, которые являются представителями молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщило МВД Белоруссии в Telegram-канале.

Подростков задержали около торгового центра «Секрет». Они собрались там «по призывам, опубликованным в соцсетях и мессенджерах». В ведомстве рассказали, что постоянно мониторят «ресурсы деструктивной направленности».

В отношении задержанных начали проверку. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность.

В МВД сообщили, что устанавливают причастных к организации акции и рассматривают вопрос о заведении уголовного дела.

19 февраля в торговом центре на Ходынском бульваре произошла потасовка с участием двух групп молодых людей. Одна из компаний выделялась на фоне сверстников: молодые люди были одеты в одинаковые вещи, а также носили похожие прически. Так общественность узнала о молодежном движении «Рёдан» и об их непростых отношениях с другими подростковыми группами. В следующие несколько дней СМИ наперебой освещали беспорядки и драки с участием членов движения. О том, что грозит подросткам, относящим себя к движению «Рёдан», а также их родителям — в материале «Вечерней Москвы».

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