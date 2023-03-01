Агроном Викулов дал совет, когда сажать семена на рассаду

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Как определиться со сроками посева семян на рассаду и какие условия нужно обеспечить растениям, чтобы получить хороший урожай, сообщил агроном Владимир Викулов.

Он отметил, что в средней полосе России дачники начинают высаживать овощные культуры на грядки не ранее первой декады мая. К этому времени рассада томатов и перцев должна достигнуть определенного «возраста».

— Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады около двух месяцев. Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте, — рассказал специалист.

По его словам, в отличие от пасленовых, растения из семейства тыквенных не следует долго готовить к высадке на грядку.

— Рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай, — посоветовал Викулов в интервью радио Sputnik.

Любая рассада будет чахлой без нормального освещения, отметил агроном. Он порекомендовал использовать фитолампы, чтобы растения были здоровыми.

Эксперты рассказали, как можно организовать теплицу на подоконнике. Такой парник даст возможность не только культивировать натуральные продукты, но и поможет вырастить хорошую рассаду, которая в будущем даст богатый урожай.