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«Старая ведьма»: американцы возмутились словам главы Минфина о «долге» перед Киевом

Юлия Курганова
В мире
«Старая ведьма»: американцы возмутились словам главы Минфина о «долге» перед Киевом
Фото: Unsplash

Читатели американской газеты Breitbart выразили возмущение из-за слов главы Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен о поддержке Украины.

В ходе визита в Киев Йеллен сказала, что США передали киевскому режиму первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Она высказалась, что у американских налогоплательщиков есть «моральный долг» защищать Украину. При этом, говоря о потребностях Киева, глава Минфина ничего не сказала о «вторжении» на южной границе США, в ходе которого на территорию страны с прошлого года проникло свыше двух миллионов нелегальных мигрантов.

«Что, свои границы мы защищать уже не должны? Отвратительно, старая безнравственная ведьма. С каких пор министр финансов разъезжает по другим странам для участия в фотосессиях на тему предоставления помощи? У нас у самих проблемы и вторжение на границе, проблемы с наркотиками, проблемы с преступностью, с бездомными и ветеранами. Вот чем мы должны заниматься», — написал пользователь PatriotnPA.

«А где «моральный долг» защищать собственную границу?» — поинтересовался Killer_bees.

«Если ей так нравится эта коррумпированная дыра, пусть запишется в наемники в ВСУ», — высказался с возмущением NRD90.

«Пусть свои деньги шлет, а не наши», — заявил Lizintexas.

Действия президента США Джо Байдена по помощи ВСУ противоречат конституции страны, а сама Украина не является демократическим государством и очень далека от него. Об этом сказала член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

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