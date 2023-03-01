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Синоптики пообещали снежную погоду в Москве 1 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали снежную погоду в Москве 1 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 1 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–9 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова. По словам метеоролога, столица перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в мегаполис с Запада.

Также синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на этой неделе. По ее словам, температурные показатели будут колебаться от минус 2 до плюс 1 градуса.

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