Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 1 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В среду, 1 марта, на некоторых столичных дорогах движение транспорта будет затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» водителям порекомендовали в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

С 1 марта временно перенесут остановки на Инженерной улице для автобусов 278, 353, 571, 637 и 803. Временный перенос остановок связан со строительством путепровода через Савеловское направление

В период с 2 марта по 1 декабря будет закрыт для движения участок в Бригадирском переулке. Ограничения связаны с проведением строительных работ в районе Бригадирского переулка.

В период с 17 февраля до 31 августа недоступна для проезда одна полоса на участках улицы Косыгина. Решение об ограничении движения связано с проведением работ по благоустройству территории.