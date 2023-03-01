Сухогруз под флагом Китая затонул у берегов Сахалина

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Сухогруз Yong Xing 56 под китайским флагом затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

— 1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к югу — юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР, — говорится в сообщении.

В составе сухогруза находился 21 гражданин Китая. Их приняли на борт подошедшего судна. Как уточняется, в связи с инцидентом никто не пострадал. Как сообщает ТАСС, судно попало во льды 23 февраля, на борт стала поступать вода, экипаж подал сигнал бедствия, на который среагировало судно «Отто Шмидт» Морспасслужбы.

21 февраля в Новороссийском порту потерпел бедствие стоявший на стоянке сухогруз Seamark, перевозивший более трех тысяч тонн мраморной крошки.

Как стало известно, десять членов экипажа судна, которое затонуло в Новороссийске, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Его один моряк погиб. Известно, что судно переломилось пополам, после чего затонуло. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».