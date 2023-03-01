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Приметы и советы

Диетолог Семенова назвала пять продуктов для здоровья печени

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Семенова назвала пять продуктов для здоровья печени
Фото: unsplash

Чтобы поддержать работу печени, нужно пересмотреть свое питание, включив в него свеклу, мясо и морепродукты. Об этом рассказала врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова.

Так, важно употреблять сырую свеклу. В ней много клетчатки, и она идеально подходит для налаживания пищеварения, уменьшает количество вредных бактерий. Также стоит включить в рацион нежирные сорта мяса и рыбы, водоросли, морепродукты. В них содержится большое количество таурина, который защищает ткани печени.

Пользу принесут растительные масла, особенно тыквенное и оливковое. Они должны быть нерафинированными.

Стоит включить в рацион овощи с горчинкой: рукколу, артишок, брокколи, редис.

Из напитков пользу принесет натуральный кофе. Его частое употребление замедляет заболевания печени, предотвращая накопление жиров и коллагена, убирает воспаление, передает Life.ru.

Ранее врачи-диетологи рассказали, кому стоит отказаться от картофеля. Картофель лучше не употреблять людям, которые страдают сахарным диабетом, ожирением и гастритом, передает Nation news.

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

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