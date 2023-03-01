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Приметы и советы

Мобильный интернет в Москве ускорился на 32 процента

Араз Салехов
Город
Мобильный интернет в Москве ускорился на 32 процента
Фото: Unsplash

В столице ускорился мобильный интернет на 32 процента. Об этом свидетельствуют данные компании TelecomDaily.

В частности, столичный интернет ускорился до 34,7 мегабит в секунду. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в городе улучшается мобильный интернет в связи с установкой новых базовых станций.

— Именно там (в крупных городах России — прим. «ВМ») самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем, — рассказал он «Известиям».

В декабре 2022 года российская компания МТС в семь раз увеличила скорость интернета в московском метро — в частности, организация улучшила качество мобильной связи в тоннелях сразу трех наиболее загруженных линий Московского метрополитена — Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской.

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника. И возникает вопрос: а что, если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных «Вечерняя Москва» рассказала подробно.

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