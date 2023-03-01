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Ефимов: Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку медицинской мебели

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку медицинской мебели
Фото: Пресс-служба

Начался прием заявок на участие в электронном конкурсе для получения права заключения офсетного контракта с Москвой на поставку медицинской мебели для нужд столицы. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель аукциона заключит с городом офсетный контракт на 10 лет — до 2032 года включительно. По условиям соглашения инвестор должен в течение трех лет локализовать в городе производство медицинской мебели, которая будет поставляться в лечебные учреждения столицы, — рассказал он.

По словам заместителя столичного мэра, инвестор наладит выпуск и поставку более 80 наименований мебели. Среди них — медицинские кушетки, хирургические, лабораторные, перевязочные, смотровые и пеленальные столы, многофункциональные кровати и другое.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что особое внимание город уделяет вопросам локализации производств медицинских изделий. Так, до конца этого года Москва планирует заключить контракт на поставку расходных материалов для нужд службы крови.

В 2022 году для реализации МаИП городское правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков общей площадью более 168 гектаров. Ефимов пояснил, что за пять лет инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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