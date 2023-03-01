Названы наиболее популярные у россиян породы кошек

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Большинство людей предпочитает держать дома обычных, а не породистых кошек. В то же время среди породистых наибольшей популярностью пользуются шотландские, британские кошки и мейн-куны. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Она отметила, что чаще всего люди держат у себя обычных кошек, которых подобрали с улицы. Среди породистых в настоящее время набирает популярность восточная группа, в частности, бенгальские, абиссинские.

Врач пояснила, что породистых кошек выбирают из-за внешних признаков, но чаще всего с учетом особенностей характера.

Гольнева добавила, что у породистых животных есть определенные наборы генов, которые влияют на характер. Например, британские кошки чаще всего флегматичны, а бенгалы и абиссинцы очень активные, передает РИАМО.

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