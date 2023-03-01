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Приметы и советы

Названы наиболее популярные у россиян породы кошек

Ирина Игнатенко
Общество
Названы наиболее популярные у россиян породы кошек
Фото: shutterstock

Большинство людей предпочитает держать дома обычных, а не породистых кошек. В то же время среди породистых наибольшей популярностью пользуются шотландские, британские кошки и мейн-куны. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Она отметила, что чаще всего люди держат у себя обычных кошек, которых подобрали с улицы. Среди породистых в настоящее время набирает популярность восточная группа, в частности, бенгальские, абиссинские.

Врач пояснила, что породистых кошек выбирают из-за внешних признаков, но чаще всего с учетом особенностей характера.

Гольнева добавила, что у породистых животных есть определенные наборы генов, которые влияют на характер. Например, британские кошки чаще всего флегматичны, а бенгалы и абиссинцы очень активные, передает РИАМО.

Эксперты из Университета ветеринарной медицины и фармацевтики в Кошице и их коллеги из Линкольнского университета установили, что кошки обычно играют молча. В то же время издаваемые ими звуки могут быть признаками агрессии, передает издание argumenti.ru.

Ветеринар Богдан Галкин пояснил, в чем заключается основное преимущество дворовых котят над чистокровными.

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