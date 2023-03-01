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Женщины активнее мужчин реагировали на контент в социальной сети «ВКонтакте». Об этом стало известно в среду, 1 марта.

— Женщины реагировали на контент активнее — они поставили 61 процент лайков против 39 со стороны мужчин. Самая лайкающая возрастная группа — 16-24, она поставила 34,5 процента реакций, почти 10 процентов лайков пришлось на пользователей старше 55 лет, — говорится в сообщении.

Около 50 процентов реакций пришлось на пользователей 10 крупнейших российских городов. Наибольшее число лайков оставляли пользователи из Москвы — 14,2 процента, Санкт-Петербурга — 10 процентов, Краснодара ­— 4,2 процента, Челябинска — 3,9 процента, Новосибирска — 3,8 процента, Екатеринбурга — 3,3 процента, Самары — 2,5 процента, Нижнего Новгорода — 2,2 процента, Казани — два процента и Перми — 1,9 процента.

В январе 2022 года VK подготовил образовательную программу «IT-дайвинг» по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов. Присоединиться к программе можно через специальное мини-приложение «ВКонтакте». Участники смогут выбрать среди таких направлений, как Android- или фронтенд-разработка, UX-исследования, комьюнити-менеджмент, тестирование, информационная безопасность.