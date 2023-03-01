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Советник офиса Зеленского Подоляк опроверг причастность Украины к атакам на Россию

Араз Салехов
В мире
Советник офиса Зеленского Подоляк опроверг причастность Украины к атакам на Россию
Фото: shutterstock

Украина не имеет отношения к атакам на Россию. Об этом в среду, 1 марта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий, — передает сообщение РИА Новости.

Накануне российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В Минобороны добавили, что один БПЛА отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, другой беспилотник упал в поле.

В минувший вторник, 28 февраля, рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник. Разбившийся аппарат был обнаружен в 100 метрах от станции под Коломной. Уточняется, что в результате крушения объекта взрыв не произошел. Также нет нарушения работы газовых сетей.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что упавший в подмосковной Коломне беспилотник мог быть дроном-камикадзе украинского производства. По его мнению, беспилотник, вероятно, является дроном-камикадзе UJ-22 Airborne, который был создан на Украине. Такой аппарат производится концерном «Укроборонпром».

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