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Россия может переориентировать нереализованный экспорт своей продукции на сумму 37 миллиардов долларов в страны, которые не ввели санкции. Такая оценка была приведена в докладе «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» РСМД в среду, 1 марта.

В 2021 году на долю недружественных стран приходилось 56 процентов российского экспорта. Эксперты предлагают одну часть выпавших поставок перенаправить на внутренний рынок, а другую переориентировать в страны, которые не присоединились к торговым санкциям. Потенциально они могут закупать в России большое количество товара — от металлов и полезных ископаемых до морепродуктов, бумаги и даже ядерных реакторов.

В первой пятерке стран — получателей нереализованного экспорта значатся Индия, Китай, Египет, Вьетнам и Турция. Ежегодная торговля с ними может приносить от двух до четырех миллиардов долларов, передает РБК.

Во Франции удивились, что российская экономика проявила стойкость, несмотря на то, что находится под масштабными санкциями. Среди достижений РФ отнесли рост производства военной техники и успехи в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, устоять экономике помогли меры правительства по поддержке промышленности и действия Центробанка, которые «спасли рубль».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в некоторых сферах антироссийские санкции ЕС оказались действительно успешными. По его мнению, санкции действуют в отношении российских средств массовой информации. Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла найти решение всех экономических проблем.