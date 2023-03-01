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Приметы и советы

Старое приложение Wildberries перестанет открываться у пользователей с 3 марта

Араз Салехов
Общество
Старое приложение Wildberries перестанет открываться у пользователей с 3 марта
Фото: shutterstock

Старое приложение Wildberries перестанет функционировать у пользователей с 3 марта в связи с обновлением версии. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Обновление должно исключить риск утечки данных пользователей. Кроме того, в новой версии разработчики устранили технические недостатки. Без обновления у граждан может пропасть возможность поиска товаров и входа в личный кабинет. Wildberries решил отказаться от поддержки старых приложений из соображений безопасности, сообщает портал Primpress.

Компания WhatsApp в сентябре объявила о прекращении поддержки iOS 10 и Android 4. Программа продолжала работать, но не получала обновлений. В связи с чем 31 декабря этого года более 40 девайсов разных моделей перестанут запускать мессенджер. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли уже сейчас менять свой телефон или достаточно обновить операционку устройства, чтобы мессенджер вновь заработал.

В марте 2022 года маркетплейс Wildberries столкнулся с крупным сбоем, в результате которого покупатели потеряли доступ к своим заказам. Наблюдались и проблемы с работой приложения. «Вечерняя Москва» разбиралась в ситуации, а также выяснила у юриста, как действовать покупателям, если интернет-магазин не может доставить товар.

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