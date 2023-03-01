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Российские десантники при поддержке бронетехники наступают на Кременном направлении

Никита Худяков
В мире
Российские десантники при поддержке бронетехники наступают на Кременном направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР. Об этом в среду, 1 марта, рассказали журналистам сами военнослужащие.

На видео запечатлены тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» и танк Т-90М «Прорыв». Экипажи боевых машин поделились преимуществами их использования при наступлении.

— Т-90М «Прорыв» у военнослужащих считается самым лучшим танком. Это очень шустрая, маневренная машина, которая способна наносить очень жесткое огневое поражение, — поделился впечатлениями от работы командир танкового взвода, передает РИА Новости.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные напали на часть колонны техники ВСУ, которая направлялась в район Кременной, и уничтожили ее.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник 22 февраля заявил, что под Кременной в Луганской народной республике сложилась непростая обстановка. Политик пояснил, что отключение мобильного интернета в ЛНР обусловлено обеспечением безопасности на территории республики. Однако эта мера была вынужденной.

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