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Военный эксперт объяснил, сколько времени понадобится России на освобождение Артемовска

Игорь Синельников
Никита Худяков

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Военный эксперт объяснил, сколько времени понадобится России на освобождение Артемовска
Фото: Минобороны РФ

После окончательного окружения Артемовска российским войскам понадобится не менее двух недель, чтобы взять город под контроль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

— Российским войскам понадобится не менее двух недель, чтобы взять город под контроль. Однако многое будет зависеть от упорства украинских войск и запасов продовольствия. При этом украинцы отступят на подготовленные позиции, поэтому нельзя сказать, что после взятия Артемовска российские войска быстро освободят всю территорию ДНР — на это еще понадобится время, — уверен Гундаров.

Также эксперт объяснил «ВМ», почему Артемовск так важен для России и Украины.

25 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

ВСУ подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии РФ. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.

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