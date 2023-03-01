Politico: ЕС «сменит фокус» по санкциям против России

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ЕС «меняет фокус» с принятия новых санкций против России на контроль за соблюдением уже введенных ограничений. Об этом в среду, 1 марта, сообщило издание Politico.

Новый подход связан с растущим давлением со стороны многих европейских стран, за исключением Польши и государств Балтии. По мнению специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, 2022 год демонстрировал всему миру исключительную решимость ЕС и партнеров отстаивать то, «что правильно, невзирая на цену».

Однако принятый комплекс мер, уточнил собеседник Politico, показал, что в некоторых вопросах руководству ЕС необходима структурная коррекция вводимых рестрикций.

Принятие десяти санкционных пакетов стало значительным достижением, отметил О'Салливан. На сегодняшний же день основная работа заключается в контроле за их исполнением.

Авторы материала приводят несколько примеров того, что введенные ограничения в адрес Российской Федерации оказали меньшее влияние на экономику страны, чем ожидалось.

Так, в статье упоминается рост доходов от продажи российского сырья в связи с увеличением цен на рынке. Еще один пример — продолжение полетов самолетов «Аэрофлота», несмотря на жесткий запрет поставок необходимых комплектующих, передает Politico.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в некоторых сферах антироссийские санкции Евросоюза оказались действительно успешными.