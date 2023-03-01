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День открытых дверей пройдет 11 и 18 марта в Школе Андрияки

Евгений Силаев
Город
День открытых дверей пройдет 11 и 18 марта в Школе Андрияки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Москва, Гороховский переулок, 17 Карта всех событий

В Академии Акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки 11 и 18 марта пройдет День открытых дверей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в среду, 1 марта.

Так, 11 марта все желающие смогут посетить Школу акварели имени Сергея Андрияки по адресу Гороховский переулок, дом 17. При этом 18 марта для будущих абитуриентов свои двери откроет Академия акварели и изящных искусств, расположенная по адресу улица Академика Варги, дом 15.

Программа мероприятий предусматривает встречу с ректором академии, открытые уроки, а также посещение выставок и лекций. Кроме того, заинтересовавшиеся посетители смогут записаться на обучение. Вход на мероприятия, как уточняется, будет для гостей бесплатным.

В марте колледжи искусств и музыкальные школы проведут более 30 концертов. Юные артисты в возрасте от семи до десяти лет дадут отчетные концерты.

Кроме того, запланировано отчетное выступление учащихся столичной городской объединенной детской школы искусств «Кусково».

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