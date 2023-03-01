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МИД Украины назвал фейком данные о получении радиоактивных материалов для провокации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Украины назвал фейком данные о получении радиоактивных материалов для провокации
Фото: president.gov.ua

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что появившаяся информация о том, что ВСУ якобы намерены использовать радиоактивные материалы для провокации против армии России, не соответствует действительности.

— Утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для «провокации», является фейком. Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия, — цитирует Николенко «Газета.ру».

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва выражает свое беспокойство из-за возможной провокационной операции со стороны украинских властей с использованием токсичных веществ, которая может произойти вблизи Приднестровья.

23 февраля Минобороны РФ сообщило о готовящемся вторжении украинских войск на территорию Приднестровья. По информации ведомства, вторжение ВСУ в непризнанное государство будет проведено в ответ на якобы наступление российской армии с территории ПМР.

Украина провокация
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