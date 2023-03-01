Фото: Daniel Biskup / CC BY-SA 3.0

Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения. Об этом в среду, 1 марта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

— У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны, — сказал глава оборонного ведомства.

По его мнению, Германии следует вложить значительные средства в модернизацию армии, так как страна в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.

Пробелы, которые теперь необходимо заполнить стране, возникали в течение последних 30 лет, подчеркнул он. Среди них Писториус выделил нехватку персонала, а также техники и вооружения, часть из которых была передана Украине, передает РИА Новости.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников в том, что они не отправили Украине танки после того, как долгое время призывали ФРГ сделать это.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на ЕС.