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Писториус заявил об отсутствии обороноспособной армии в Германии

Евгений Белоусов
В мире
Писториус заявил об отсутствии обороноспособной армии в Германии
Фото: Daniel Biskup / CC BY-SA 3.0

Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения. Об этом в среду, 1 марта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

— У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны, — сказал глава оборонного ведомства.

По его мнению, Германии следует вложить значительные средства в модернизацию армии, так как страна в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.

Пробелы, которые теперь необходимо заполнить стране, возникали в течение последних 30 лет, подчеркнул он. Среди них Писториус выделил нехватку персонала, а также техники и вооружения, часть из которых была передана Украине, передает РИА Новости.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников в том, что они не отправили Украине танки после того, как долгое время призывали ФРГ сделать это.

При помощи украинского кризиса США активно ослабляют не только Россию, но и Германию. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Юрий Светов, подобный подход выгоден американцам, так как вместо экономически успешного Берлина они хотят выбрать другую страну, через которую продолжат оказывать влияние на ЕС.

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