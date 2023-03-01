Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Обучение демобилизованных участников СВО пройдет в рамках проекта «Твой герой»

Полина Пашкина
Общество
Обучение демобилизованных участников СВО пройдет в рамках проекта «Твой герой»
Фото: Минобороны РФ

В рамках наставнического проекта «Твой герой» с 16 марта демобилизованные военнослужащие смогут пройти обучение в образовательном центре «Машук». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

— Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует, — сказал чиновник.

В настоящее время особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность, подчеркнул Кириенко. Проект направлен на адаптацию участников СВО и их включение в патриотическое воспитание молодежи.

После прохождения обучения военнослужащие смогут трудоустраиваться в специализированные центры, сообщает ТАСС. Так, например, участники СВО смогут вести деятельность в образовательных организациях, детских лагерях, а также в региональных отделениях РДДМ «Движение первых».

В Москве открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. В центре горожанам доступны психологическая помощь, юридическая поддержка, реабилитация и образование. Также специалисты помогут нуждающимся найти новую работу.

Спецоперации Образование Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте