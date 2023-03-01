Обучение демобилизованных участников СВО пройдет в рамках проекта «Твой герой»

Фото: Минобороны РФ

В рамках наставнического проекта «Твой герой» с 16 марта демобилизованные военнослужащие смогут пройти обучение в образовательном центре «Машук». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

— Ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения для государства на самом деле не существует, — сказал чиновник.

В настоящее время особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность, подчеркнул Кириенко. Проект направлен на адаптацию участников СВО и их включение в патриотическое воспитание молодежи.

После прохождения обучения военнослужащие смогут трудоустраиваться в специализированные центры, сообщает ТАСС. Так, например, участники СВО смогут вести деятельность в образовательных организациях, детских лагерях, а также в региональных отделениях РДДМ «Движение первых».

В Москве открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. В центре горожанам доступны психологическая помощь, юридическая поддержка, реабилитация и образование. Также специалисты помогут нуждающимся найти новую работу.