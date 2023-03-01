Сенатор Святенко: Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве задает стандарт соцобслуживания

Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичный Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей может задать стандарт соцобслуживания для всей России, а созданный по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комплекс мер поможет организовать работу соцработников в других регионах нашей страны. Об этом в среду, 1 марта, сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Она также напомнила, что недавно глава города объявил о распространении единых стандартов, равного доступа к мерам поддержки для семей тех, кто защищает интересы нашей страны.

— Появление единого центра, крупной площадки, куда такие граждане могут обратиться за поддержкой, содействием или помощью — это шаг в создании системы, которая позволяет быстро реагировать и адресно помогать в любой ситуации, с которой столкнется семья в будущем, — отметила сенатор.

По ее словам, в едином центре предусмотрены помещения для встреч с персональными координаторами, оказания первичной психологической помощи. Кроме того, в случае необходимости здесь можно получить квалифицированную юридическую консультацию.

Ко всему прочему сенатор отметила, что на данный момент вся помощь в столице организуется по принципу «одного окна», передает агентство городских новостей «Москва».

27 февраля мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей.