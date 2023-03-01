Посол Германии объяснил молчание Берлина о взрывах на «Северных потоках»

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Молчание Берлина о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» обусловлено продолжающимся до сих пор расследованием. Об этом в среду, 1 марта, сообщил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

— Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов «Северный поток», неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность, — заявил дипломат.

Он напомнил, что уполномоченные органы Германии, Дании и Швеции начали расследование взрывов, которое все еще не завершено. Замалчивания подрывов газопроводов нет, просто пока еще рано о чем-то заявлять до тех пор, пока не завершится расследование, передает слова фон Гайра РБК.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» назвал истинную причину подрыва Вашингтоном «Северных потоков». По его мнению, Вашингтон решил пойти самым радикальным путем, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая под угрозой холодной зимы могла отказаться от антироссийских санкций.