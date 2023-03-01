Советник Пушилина: Киев бросил в Артемовске тысячи военных «на убой»

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Украинское правительство оставило в Артемовске «на убой» несколько тысяч солдат. Об этом в среду, 1 марта, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

— В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска, — рассказал он.

В настоящее время все дороги на подступах к Артемовску, включая путь на Часов Яр, находятся под огневым контролем российской армии, отметил Кимаковский в эфире Первого канала.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые оказывают яростное сопротивление и не отступают.

До этого Пригожин заявил об освобождении поселения Ягодное севернее Артемовска. Сам город на данный момент находится под контролем украинских войск.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели для российской армии.